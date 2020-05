Petacciato e San Giacomo solidali: doneranno mille mascherine all'Asrem

PETACCIATO. Il sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo rende noto il buon fine dell'iniziativa benefica rivolta all'Asrem.

«Sono arrivate il 21 marzo!» «I Comuni di Petacciato e San Giacomo degli Schiavoni, con lo straordinario aiuto dei ragazzi del fantapetacciato, del fantafreechoice e del Fantacalcio di San Giacomo, hanno organizzato una raccolta fondi in favore dell'AsRem per l'acquisto di materiale sanitario per l'emergenza covid-19. Le donazioni sono cessate il 10 aprile: raggiunta la cifra di 1.843,00. Come da oggetto della raccolta fondi si è proceduto all’acquisto di mascherine FFP2 da donare al San Timoteo di Termoli. Considerato il costo medio delle mascherine (circa 3,50 cad), ne avremmo potuto prendere 500 circa. Qui la meravigliosa idea di coinvolgere l’amico Fulgenzi Giovanni che, come suo solito, ci ha stupito: le mascherine sono diventate 1000. Un ringraziamento ai ragazzi del fantapetacciato, del fantafreechoice e del Fantacalcio di San Giacomo, a tutti coloro i quali hanno fatto la loro donazione, alla Fortek di Giovanni Fulgenzi e al direttore generale dell’asrem Oreste Florenzano. A giorni la consegna».