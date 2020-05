Annunciata al 23 giugno la manifestazione di protesta popolare davanti al Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Era stata annunciata e nonostante le restrizioni anti-Covid, il Soa e l’Assemblea permanente ex lavoratori in lotta, rappresentati da Andrea Di Paolo, Dilma Baldassarre ed Emilio Izzo, stamani, hanno lanciato strali contro il Governo regionale, proprio davanti alla sede della Giunta Toma a Palazzo Vitale.

La protesta torna in auge, dunque, con gli attivisti antagonisti che additano la regione Molise che a loro dire continua a scaricare le sue responsabilità verso i tanti lavoratori e disoccupati del territorio molisano abbandonati e presi in giro, in particolare chiedono rispetto per la mancata cassa integrazione e della mobilità in deroga per gli ex lavoratori Ittierre, per la scarsa tutela sulle norme di sicurezza anti-Covid per gli operai pendolari ecc..

«Rispetteremo le norme ministeriali ma non rinunceremo a recriminare con la lotta i nostri diritti, inoltre illustreremo nei dettagli le suddette problematiche e le azioni messe in atto», diceva Andrea Di Paolo alla vigilia e così è stato.

«Questa a mattina a Campobasso presso l'area antistante la giunta regionale i rappresentanti del Soa Andrea Di Paolo, Dilma Baldassarre ed Emilio Izzo per l'assemblea permanente ex lavoratori in lotta hanno presidiato in protestacontro la regione Molise a detta dei rappresentanti inconclusiva verso le problematiche del lavoro e della sanità in particolare la denuncia dei mancati versamenti della cassaintegrazione per il Covid-19 con centinaia di lavoratori per mancanza della regione Molise come così vale per il fermo inaudito della cassaintegrazione e della mobilità in deroga per gli ex Ittierre. Il progetto tamponi per i lavoratori delle aree industriali e di Termoli è ancora nel cassetto ma la velocità con cui Toma ha cambiato la giunta regionale per i suoi movimenti di palazzo non eguali. È stata annunciata dagli stessi una grande manifestazione di protesta popolare per il 23 giugno nell'area del Consiglio regionale del Molise. Non resteremo in silenzio, in tempo di Covid le nostre proteste saranno ancora più dure, dignità e diritti per i tanti Molisani che stanno subendo in maniera grave una politica scellerata e affaristica».