Operai dell'Enel al lavoro in contrada Casa la Croce

TERMOLI. Dopo l’ennesima serata caratterizzata da blackout, l’Enel distribuzione corre ai ripari e stamani, in via delle Acacie, gli operai sono entrati all’opera, nei pressi della rotonda che collega via delle Acacie, via degli Abeti e viale dei Pini. Il guasto è avvenuto per stress dei componenti sulla linea a media tensione, qualcuno dei tanti che lo compongono ha ceduto, tra conduttori, isolatori e partitori nella zona di contrada Casa la Croce.