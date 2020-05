Prima settimana di giugno alla Fca, lavora solo un reparto

TERMOLI. Com’è noto, in questa fase, l’organizzazione del lavoro allo stabilimento Fca di Termoli viene deciso settimana dopo settimana.

In data odierna è stata comunicata la seguente programmazione per le attività lavorative della settimana che va da lunedì 1 giugno a domenica 7.

Ecco le turnazioni previste:

Unità motori 8/16: attività sospesa per tutta la settimana; Unità motori V6: attività sospesa per tutta la settimana; Unità trasmissioni "cambi C520": attività sospesa per tutta la settimana; Unità trasmissioni "cambi C546 M40": attività sospesa per tutta la settimana; Unita motori T4: lavora dalle ore 6 del giorno 3 giugno fino alle ore 22 del giorno 5 giugno.