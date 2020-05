Giustini incontra Paolucci al Ministero, tracciato il solco sul centro Covid al Vietri

CAMPOBASSO. Il commissario ad acta Angelo Giustini tira dritto sulla proposta di convertire l'ospedale Vietri a centro Covid e centro di ricerca per le Malattie infettive. Queste le ultime indiscrezioni trapelate dopo un incontro avvenuto a Roma, con lo stesso Giustini e l'ormai noto capo della segreteria del Ministro alla Salute Speranza, il dottor Massimo Paolucci. Su questa proposta ci sarebbe l'endorsement ministeriale, anche se le notizie sono ufficiose e non ufficiali. E ci chiediamo perché l'opinione pubblica non ne sia messa a conoscenza ufficialmente.

Solo di ieri sera è la notizia dell'approvazione unanime dell'ordine del giorno a tema nel Consiglio comunale di Larino.