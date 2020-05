TERMOLI. Hanno avviato questa mattina i lavori di smantellamento e rifacimento del manto stradale in via Mascilongo dove, su alcuni tratti, non più tardi di 10 giorni fa, sono stati effettuati lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, strisce blu eparcheggi per ciclomotori, prima inesistenti, in risposta alla richiesta di alcuni residenti. Da indiscrezioni, i lavori in corso, nel filone degli interventi di 2 Rete Gas, ci saranno solamente su di un lato della strada e nella parte centrale, mentre sull'altro verrà, effettuato un lavoro da cavallo pezzato solo nelle parti interessate tempo fa dal passaggio delle condutture del gas. Alcuni residenti ed esercenti questa mattina hanno mostrato il loro dissenso e sconcerto sul modus operandi.