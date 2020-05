TERMOLI. Fine maggio bizzarro e ponte del 2 giugno nemmeno promettente. Il meteo ci si mette a rompere le uova nel paniere in vista della completa riapertura della mobilità.

Eravamo in quarantena stipati in casa e fuori imperversano i primi caldi e noi a soffrire tra le quattro mura domestiche, ora che le prescrizioni governative più leggere ci permettono di poter anche scendere al mare a prendere il sole e fare qualche bagno ecco che il clima è mutato.

Vento fresco e forte da Nord sole ma temperature non certo estive, mare mosso e pure pericoloso che non invita proprio a scendere in spiaggia già da qualche giorno.

Ora si aspetta il primo giugno ma le previsioni non sono ancora incoraggianti, ma alla fine arriverà il caldo.