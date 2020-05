La replica alle lamentele dei residenti di via Mascilongo: 2iRetegas ripristina le strisce

TERMOLI. Riguardo alla polemica che sta montando sui social circa i lavori in corso nel quartiere Sant’Alfonso e in via Mascilongo in particolare, l’ufficio tecnico del Comune di Termoli ci tiene intanto a precisare che trattasi di interventi di ripristino degli asfalti susseguenti agli scavi effettuati da 2iRetegas nell’ambito del progetto di riqualificazione della rete di distribuzione cittadina del gas metano.

A tal proposito, si rimarca che regolamento comunale sui ripristini post manomissione del suolo pubblico, prevede il rifacimento degli asfalti per una fascia larga solo un metro sulla traccia di scavo, mentre nel caso di specie, su espressa richiesta del Comune di Termoli, la 2iRetegas in alcuni tratti e in via Mascilongo in particolare sta asfaltando aree molto più ampie rispetto a quanto previsto e dovuto.

Terminata la bitumazione la 2iRetegas effettuerà anche il rifacimento della segnaletica orizzontale in tutti i segmenti interessati dall’intervento, compreso via Mascilongo nel tratto posto tra viale d’Italia e via Molise, ove la Publiparking (e non il Comune-ndr) ha ritenuto di ripassare di recente le strisce di delimitazione dei parcheggi blu gestiti dalla stessa azienda in quanto concessionaria del servizio di gestione della sosta a pagamento.