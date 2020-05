TERMOLI. Il 3 giugno è sempre più vicino ormai e meno male. Col ritorno alla mobilità interregionale la situazione dovrebbe pian piano tornare alla normalità, dopo mesi di emergenza socio-economica legata alla pandemia da coronavirus.

Così, nell’auspicio che le attività economiche del nostro territorio possano respirare, finalmente, si chiude anche il secondo ciclo speciale di programmi varati da Termolionline e ideati e condotti dall’editore Nicola Montuori.

Tre settimane con Termoli in Diretta, edizioni straordinarie e ora si chiude stasera anche il ciclo di successo della trasmissione “Io scelgo Termoli”, che con la sesta puntata fa calare il sipario sul formato fortemente voluto per rilanciare le imprese e gli esercenti della costa.

Puntata finale, ma sarà solo un arrivederci, poiché in gestazione ci sono nuove iniziative.

Stasera, dalle 18.30, ospiti di “Io scelgo Termoli”, per questo gran finale come sempre il sindaco Francesco Roberti e cinque rappresentanti di uno dei settori trainanti dell’economia turistica del territorio: il food & beverage.

Ci saranno Pulcherio Scutti (La Quercia), Fernando Lafratta (Birrofficina), Luciana Pertosa (Malisy), Alessio Di Giuseppe (Victör) e Pasquale Russo (Sacrestia).

Il programma accende i riflettori su chi sta soffrendo ancora di più in questa fase, cercando di ripartire nonostante tutto. Un supporto leale e sincero, per chi da sempre è dalla parte del territorio, che si rinnova per l’ultima volta a partire dalle 18.30, nel quinto appuntamento in diretta su Termolionline, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube, che ha a cuore la nostra città e le centinaia di attività commerciali che in essa operano.

Termolionline, come ha dimostrato durante tutta la lunga emergenza epidemiologica, è in prima linea accanto agli operatori che stanno vivendo un periodo tremendo e noi vogliamo sostenerle, dando loro uno spazio per farsi conoscere meglio.

Il motto del programma è “Siamo di Termoli e ne siamo orgogliosi”. Vogliamo che tutti i termolesi, in primis coloro i quali non sono stati colpiti dalla guerra in corso, come dipendenti o impiegati pubblici e pensionati, possano fare proprio il nostro slogan: “Io scelgo Termoli”.

Questo è lo spirito con cui rinnoviamo questo appuntamento di Termolionline.

Vi aspettiamo alle 18.30 su Termolionline, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube.