Borse di studio per gli studenti delle scuole superiori, pubblicato l'avviso

TERMOLI. L'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Termoli Silvana Ciciola rende noto che sul sito dell'ente, nella sezione "avvisi",è presente un avviso pubblico per l'assegnazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti alla scuola superiore di secondo grado per l'anno scolastico 2019/2020. All'interno dell'avviso sono elencati tutti i requisiti richiesti per presentare la domanda.

Nello stesso settore "Avvisi" è presente anche il modulo da compilare per la richiesta. Il modello deve essere inviato per mezzo protocollo all'indirizzo mail: protocollo@pec.comune.termoli. cb.it oppure può essere consegnato all'Ufficio Protocollo del Comune di Termoli entro il prossimo 3 luglio 2020.