Dal Mibact arrivano 70mila euro per il Carnevale di Larino

LARINO. Dal Mibact arrivano 70mila euro al progetto 2020 dei Carnevali storici d'Italia presentato dal Comune di Larino.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo ha assegnato al Comune di Larino 70.116 uro a seguito della presentazione del progetto 2020 dei Carnevali Storici d'Italia.

Un ulteriore grande risultato che si aggiunge ai precedenti contributi assegnati all'ente nelle annualità 2018 e 2019 per un totale complessivo di 180.000 euro che ci hanno consentito di promuovere e far conoscere il Carnevale di Larino in tutta Italia.