​Il termolese Elia Palombino è tra i migliori piastrellisti australiani

TERMOLI. Cambiare vita non è mai facile: si deve lottare contro la paura del nuovo, che porta dietro di sé anche le incertezze circa il futuro che verrà, in più si lasciano dietro di sé gli affetti, la famiglia, gli amici ed il porto sicuro. C’è chi decide di rivoluzionare la propria esistenza per amore e chi, invece, vuole dare una svolta decisiva, rincorrendo il proprio sogno e realizzandolo. In quest’ultima categoria si annovera Elia Palombino, nato e cresciuto a Termoli, che di coraggio ne ha da vendere: nel 2013 decide di lasciarsi alle spalle la cittadina bassomolisana e di trasferirsi in Australia, come tanti altri ragazzi della sua età hanno fatto prima di lui. Dove altri hanno fallito, Elia è riuscito ad adattarsi, ritagliandosi pian piano un posto nella cosmopolita Melbourne ed in uno dei settori più importanti in questa magnifica terra patria di koala e canguri: l’edilizia e la piastrellatura.



Elia decide di partire e, nel giro di tre mesi, si ritrova in Australia. Opta per questa terra ricca di opportunità, seguendo le orme del padre (anche lui piastrellista e costruttore). Inizialmente ospitato da alcuni parenti della madre, Elia inizia a costruirsi il futuro con caparbietà e coraggio (dote di famiglia che condivide con la sorella Paola, Presidente dell’associazione di promozione culturale e turistica termolese Turismol), grazie al suo bagaglio di conoscenze che, nel 2020, gli permettono di salire sul podio (il terzo gradino per la precisione) dei ‘Migliori piastrellisti australiani’: «Per me e per la nostra squadra, essere nominati tra i primi 10 finalisti è già stata una vittoria - ha commentato al Complete Home Team che lo ha intervistato in occasione della gara - Siamo molto orgogliosi per questo grande risultato e lavoriamo molto duramente per ottenere i migliori risultati possibili in ogni progetto che facciamo».

Passata l’iniziale fase di adattamento e l’incontro con una cultura ed una lingua differenti, si rimbocca le maniche e mette in pratica ciò che ha imparato in Italia. Impiegato nell’azienda MJ Harris Tiling, Elia ha iniziato a piastrellare a tempo pieno non appena trasferitosi in Australia ed affina la sua tecnica da ormai sette anni: «Mi ha insegnato tutto mio padre – ha continuato – Lo aiutavo nel tempo libero prima di arrivare qui ed impegnarmi a tempo pieno. Per essere un buon piastrellista devi essere in grado di comunicare con i clienti e con gli interior designer perché, molto spesso, le loro idee non possono essere messe in pratica e devi trovare la soluzione migliore in grado di soddisfare il cliente».

Il suo è un lavoro di estrema precisione, non sono permessi errori, ma è d’obbligo avere un estro sviluppato e saperlo usare al meglio, per avere un risultato preciso ed originale: «Adoro piastrellare. È un lavoro molto creativo ed è davvero gratificante e stimolante vedere il lavoro completato –ha aggiunto - È entusiasmante vedere il cliente davvero felice di ciò che ho creato. Pianificare in anticipo ed essere in grado di prevedere qualsiasi problema possa sorgere, renderà il risultato finale il migliore possibile». Come ogni lavoro che preveda la costruzione di qualcosa, la fantasia e la visione futuristica sono i padroni indiscussi delle scelte, soprattutto nell’ambito delle abitazioni: «Stiamo lavorando molto con le piastrelle della metropolitana a spina di pesce per pareti e anche per interi piani (si tratta di piastrelle rettangoli disegnate nel 1904 per essere destinate alle stazioni metropolitane di New York, prima di espandersi nelle cucine e nei bagni di tutto il mondo ndr) – ha concluso - È un lavoro stimolante ma molto gratificante».