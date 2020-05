​7 attività online che gli italiani scelgono di fare durante il loro tempo libero

TERMOLI. Questo momento storico è tra i più complessi per i tanti italiani costretti a trascorrere molto più tempo in casa. Sia coloro che hanno visto diminuire la propria mole di lavoro, che coloro i quali lo portano avanti come prima ma in smart working, hanno certamente più tempo a disposizione. Il fatto di non recarsi sui luoghi di impiego permette di avere mediamente quelle due ore supplementari di libertà al giorno da occupare in qualche modo.



Voi come state passando il vostro momento di pausa dalla vita di sempre? Ecco una sorta di classifica delle 7 attività online preferite dagli italiani per occupare il tempo libero. Il tutto dando per scontato che la maggior parte delle occupazioni si stiano svolgendo con un pc o uno smartphone, o dispositivo mobile qualsiasi.

1 - Utilizzare giochi online

Di qualsiasi genere, i giochi stanno certamente dominando la scena. Si possono scegliere quelli free o a pagamento, da casino o di ruolo, di strategia o di abilità. Il fatto di aver colto molti di noi impreparati e soli in casa fa sì che molti stiano cercando online anche quei giochi da tavolo che spesso si fanno in compagnia tra amici.

Il concetto di sperimentare nuovi passatempi si sta allargando a macchia d’olio. Ecco perché, se ancora non lo aveste mai fatto, vi suggeriamo il nostro portale di slot machine gratis per scoprire online e senza rischi un mondo troppo spesso stereotipato.

2 - Guardare serie tv

Indubbiamente le piattaforme streaming di serie tv e contenuti telematici sono state prese d’assalto in questo periodo. Fioccano offerte e abbonamenti speciali in favore degli utenti, così come alcune produzioni sono state anticipate per un lancio resosi necessario dalla grande richiesta. Non c’è dubbio che tra le 7 attività online degli italiani in questo momento, vedere serie tv online è una delle più presenti nelle classifiche di tutti.

3 - Imparare a cucinare con i tutorial

Visto che si parla di occupare il tempo libero, e che attualmente si deve stare principalmente in casa, quale migliore attività se non quella di unire l’utile al dilettevole? Per cucinare si devono scoprire tecniche, ricette, consigli e suggerimenti. Dare retta a chi ne sa più di noi vedendo tutorial di cucina online è il modo giusto per imparare in modo costruttivo prima di sperimentare senza far danni.

4 - Corsi di palestra online

Tra i più depressi per questo momento delicato ci sono gli appassionati di fitness e quindi gli assidui frequentatori di palestre e similari. Per mettere una pezza alle stressanti richieste di utenti che avevano pagato in anticipo gli abbonamenti annuali, queste attività si sono adoperate facendo fare delle lezioni di palestra online dai propri istruttori migliori. Risultato? Vendita di tappetini alle stelle e fibra ottica caldissima per il download di ore e ore di video lezioni online.

5 - Fare la spesa online e acquistare sui marketplace

Alzi la mano chi non si è ancora scoraggiato per essere andato al supermercato sotto casa trovando una coda lunghissima. Purtroppo l’emergenza sanitaria ha cambiato forse radicalmente il nostro modo di acquistare beni di prima necessità e non solo. Per questo i servizi di delivery, da applausi per i rischi che corrono, sono ormai stati implementati da quasi tutte le catene della grande distribuzione.

Oltre al discorso emergenziale di questo momento, comprare la qualunque su Amazon ed Ebay è diventato un must per tantissima gente. Ecco perché gli acquisti online sono decisamente tra le 7 attività che gli italiani fanno nel tempo libero.

6 - Prenotare viaggi e vacanze online

Questo non è forse il momento adatto per prenotare viaggi online ma prima dell’emergenza mondiale era senza dubbio una delle 7 attività online fatte dagli italiani nel tempo libero. Vale lo stesso discorso fatto per gli acquisti sul web: internet ha ormai permeato la nostra vita, facilitandola, quindi tutti noi, per risparmiare tempo e costi di mediazione, abbiamo imparato a programmarci da soli vacanze e soggiorni sia all’estero che sulla nostra penisola.

7 - Ascoltare musica online

Una vecchia passione che non passa mai di moda, qualsiasi sia il periodo, è quella di ascoltare musica dal web. In principio era YouTube a detenere il monopolio dei video musicali e delle versioni da karaoke di tantissimi brani. Adesso l’ascesa di Spotify con contenuti sconfinati e livello del suono elevatissimo ha portato una vera piattaforma tematica a dominare la scena.