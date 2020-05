Servizio civile 2020, l'istanza promossa dall'Anpeas Onlus

RIPABOTTONI. Torna alla carica Patrizia Pano, stavolta non sul versante della “Casa dei Nonni d’Italia”, ma su quello del Servizio civile, in nome e per conto dell’Anpeas Onlus.

E’ stata inviata ieri al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale l’istanza di presentazione dei programmi di intervento di Scu per l’anno 2020.

Il Servizio civile da nazionale è diventato universale, con l’obiettivo di renderlo un’esperienza aperta a tutti i giovani che desiderano farlo e l’Anpeas Onlus ha raccolto questa nuova sfida ottenendo con successo l’accreditamento all’Albo degli enti di servizio civile universale – sezione Nazionale.

L’Associazione ormai da anni, attraverso lo svolgimento delle diverse attività progettuali, programma e realizza interventi con il principale scopo di fornire risposte concrete ai reali bisogni del territorio molisano e coordina le attività dei giovani volontari di servizio civile impegnati in vari progetti con sedi accreditate su 90 Comuni della Regione.

Sono due i programmi di intervento di servizio civile universale presentati per l’anno 2020, denominati rispettivamente: “Storia, cultura e natura in Molise: un patrimonio da preservare e valorizzare” e “Inclusione e coesione sociale: in Molise si può!” Il programma di intervento “Storia, cultura e natura in Molise: un patrimonio da preservare e valorizzare” comprende progetti inerenti il patrimonio culturale e paesaggistico del Molise, nonché il settore dell’ambiente, sostenibilità e rifiuti; mentre il programma di intervento “Inclusione e coesione sociale: in Molise si può!” contempla al suo interno progetti di assistenza, inclusione e coesione rivolti a persone anziane, minori e disabili.

«Nonostante il difficile periodo legato all’emergenza Covid-19 che ci ha portato con orgoglio a non sospendere i nostri progetti di servizio civile in essere, ma di riconvertirli in azioni utili alla collettività come la consegna di farmaci e di beni di prima necessità alla popolazione – commenta la dottoressa Pano, Presidente dell’Anpeas – con grande soddisfazione siamo riusciti a portare avanti la stesura dei nuovi programmi, pensati ed espressamente calati sul territorio molisano e sulle sue esigenze.

Nello specifico – continua la presidente Anpeas Onlus – sono cinque i progetti proposti nella nuova programmazione che, in caso di approvazione e successivo finanziamento, impiegheranno ben 270 volontari. La nostra Associazione crede molto nel servizio civile e cerca di fare del suo meglio per diffonderne i valori.E’ un impegno per gli altri, è una partecipazione di responsabilità e di aiuto nei confronti di soggetti fragili o con minori opportunità, ma è soprattutto anche un’occasione importanteper i giovani operatori volontari di crescere a livello personale e professionale», conclude la dottoressa Patrizia Pano.