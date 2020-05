CAMPOMARINO. Clean Saturday: “Campomarino merita” ogni mese. E' la campagna ambientale che si è rinnovata stamani al Lido, come riferisce il presidente dell'associazione Ambiente Basso Molise, Luigi Lucchese.

«Lultimo sabato del mese, ci sarà l’appuntamento per liberarci dai rifiuti. Sono quelli che si susseguiranno da oggi e fino alla fine del 2020 sul territorio di Campomarino, grazie ad Ambiente Basso Molise e Aisa in collaborazione con Italiangas Srl ed il patrocinio del Comune di Campomarino, e alla buona volontà di tutti i cittadini che decideranno di partecipare. Ospite d’onore della manifestazione odierna è stata l’associazione “Il Valore” e la partecipazione di alcuni cittadini che si sono ritrovati a Campomarino per dare vita alla giornata dedicata alla pulizia della spiaggia e della pineta. Tanti i rifiuti raccolti, bonificate due grosse discariche abusive e portate in discarica tantissimi rifiuti abbandonati in Natura. Coadiuvati dall’assessore all’ambiente Saburro e da mezzi meccanici che hanno consentito la rimozione delle discariche e dei rifiuti abbandonati dai soliti ignoti.

Tantissimi i rifiuti edili come lavandini, water ma in dolce compagnia di televisori, computer, stampanti, radio, letti e materassi con vetro e plastica all’infinito e con la presenza dell’eternit. Un vero e proprio schifo. Siamo veramente in buona compagnia. Trovati i rifiuti del Covid-19: guanti e mascherine. Purtroppo il Covid-19 non ha insegnato nulla. Non c’è limite al peggio. Quando si assiste a tanto degrado si ha la chiara sensazione che ci si voglia far male da soli. La manifestazione ha avuto il patrocinio del comune di Campomarino e la collaborazione della Italiangas Srl.