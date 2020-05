Riqualificato il Multipiano di via Campania, introdotta una tariffa giornaliera

TERMOLI. Eseguiti i lavori di miglioria al Parcheggio Multipiano di via Campania, da parte della società affidataria Publiparking srl ed erano davvero necessari.

Adesso l'ingresso e l'uscita dalla struttura saranno possibili con codice alfanumerico da digitare su apposite tastiere o con badge.

La giunta Roberti ha così introdotto una tariffa giornaliera di euro 6, H24 non frazionabile, oltre gli abbonamenti settimanali di euro 15, mensili di euro 25, annuali di euro 200.

Il numero di abbonamenti consentiti non può essere superiore alla capienza massima della struttura sia per quanto concerne i posti delimitati da strisce blu (max. 175 abbonamenti) e sia per gli stalli riservati ai portatori di handicap (max. 6 abbonamenti).