Vietri centro-Covid a Larino, la missione di Giustini incassa l'ok bis del viceministro Sileri

LARINO. Il commissario ad acta della sanità molisana, Angelo Giustini, non demorde per davvero e – facendo anche un po’ di ordine rispetto alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore – nel corso di una telefonata intercorsa ieri pomeriggio col generale, ci ha ribadito di voler incontrare, e spera di farlo al più presto, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, per discutere col titolare del dicastero più bollente degli ultimi mesi il progetto di istituzione del centro Covid regionale all’ospedale Vietri di Larino. Nella missione di alcuni giorni fa a Roma, Giustini ha incontrato i componenti della segreteria tecnica di Speranza (non il dottor Massimo Paolucci, che coadiuva ora Domenico Arcuri), sulla cui scrivania ha depositato il progetto di valorizzazione del nosocomio frentano. In questa trasferta, Giustini ha incontrato per la seconda volta il viceministro Pierpaolo Sileri, che ha rinnovato il favore già espresso rispetto a questa istanza.