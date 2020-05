Videosorveglianza smart, aumentano le vendite di telecamere Ezviz

TERMOLI. Mettere in sicurezza la propria casa o il luogo di lavoro è considerata oggi una vera e propria priorità, che richiede di analizzare attentamente le soluzioni in commercio, al fine di individuare quella che meglio risponde alle proprie necessità.

Sono sempre di più le persone che optano per l’installazione di una telecamera Ezviz dotata di Sim, considerata oggi una delle scelte migliori, specialmente in tutte quelle situazioni in cui non sia possibile disporre di wi-fi, o comunque non si intenda effettuare lavori di muratura per la posa dei cavi.

La scelta si orienta verso questo modello sia per la qualità intrinseca offerta del prodotto sia per la convenienza che la spesa garantisce rivolgendosi a determinati punti vendita: infatti, la telecamera Ezviz nei negozi Fastweb è disponibile anche tramite pagamento rateale, per garantire agli utenti costi del tutto sostenibili.

La telecamera Ezviz è priva di fili, dotata di una Sim per traffico dati 4G e permette di mantenere sempre sotto controllo la casa o l’ufficio senza essere obbligati ad avere una connessione web.

Le caratteristiche tecniche della telecamera Ezviz



La telecamera Ezviz con scheda Sim è un dispositivo dalle eccellenti performance, privo di cavi, che offre una risoluzione Full HD, con un angolo di visione di addirittura 126° ed è dotato di microfono e speaker integrati.

Dispone, inoltre, di un rilevatore di movimento PIR, che cattura immediatamente qualsiasi spostamento all’interno del campo di ripresa, informando in tempo reale l’utente attraverso il sistema di invio notifiche.

È perfetta sia in interno che in esterno e garantisce immagini di ottima qualità con qualsiasi condizione di luce, sia di giorno che di notte. Può essere montata su una base WLB che permette di gestire in contemporanea fino a sei telecamere, di connettere alla Sim altri due dispositivi e di prolungare la durata della batteria fino a circa 9 mesi.

Le caratteristiche e le prestazioni di questa telecamera la rendono ideale ovunque vi sia necessità di installare un sistema di sicurezza versatile, semplice da predisporre e affidabile.

Alimentazione e durata della batteria



Come anticipato, la telecamera Ezviz con scheda Sim funziona grazie alla presenza di una batteria ricaricabile che offre diversi mesi di autonomia dopo ogni carica, con la possibilità di prolungarla ulteriormente utilizzando l’apposita base WLB. La base risulta utile anche come sistema di alimentazione sostitutivo in caso di imprevisti, in quanto munita a sua volta di batteria integrata.

Come tutti gli altri apparecchi realizzati da Ezviz, anche la telecamera con Sim può essere completata con accessori di diverso tipo, inclusa una base di ricarica per le batterie e un sistema di alimentazione a energia solare. La telecamera consente, inoltre, di registrare e archiviare immagini e dati raccolti sia su schede MicroSD che su spazio cloud dedicato.

Perché scegliere una telecamera Ezviz con Sim



La telecamera Ezviz con scheda Sim offre un elevato livello di sicurezza, oltre a comodità e semplicità di utilizzo, rivelandosi una soluzione innovativa e molto apprezzata. Oggi, garantire un miglior livello di sicurezza alla casa o all’ufficio è di importanza fondamentale per vivere con tranquillità, e un piccolo dispositivo di questo tipo permette di usufruire di ottime prestazioni nel pieno rispetto delle norme legislative.

Il principale vantaggio, ovviamente, è quello della massima facilità e rapidità di installazione, che non richiede alcun intervento invasivo nella struttura di riferimento, casa, azienda o ufficio, velocizzando il lavoro ed evitando di alterare l’estetica dell’immobile. Un’ottima soluzione, quindi, per rendere più semplice e accessibile la presenza di un impianto di videosorveglianza domestico affidabile e sicuro.

Inoltre, in presenza di una connessione wi-fi, l’interazione con la scheda Sim permette di disporre di una telecamera sempre collegata in rete, e di personalizzare il proprio sistema di sicurezza in base alle esigenze e preferenze personali.