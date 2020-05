Movida e polemiche: «Andiamo a bere una birra rispettando le regole»

TERMOLI. Quella che una volta era un simbolo di vitalità generazionale e anche indicatore importante socio-economico, oggi rappresenta un rischio: parliamo della Movida.

Nessuno vuole passare per imbecille

Ad una persona gli si può dire: stupido, poco intelligente, ritardato. Ma non “imbecille!” che ha un suono negativo e nel contempo affascinante. Naturalmente viene vissuto malissimo da qualsiasi destinatario. Come dire, è una parola di successo: ferisce il ricevente secondo le intenzioni del mittente, autore di una selezione lessicale fatta con la necessaria consapevolezza di cattiveria.

Il buon senso non appartiene agli imbecilli

Molti cittadini, nell’attuale situazione di regole Covid-19, si rivolgono agli imbecilli che non le rispettano, facendo appello al buon senso che credono sia, come l’aria, disponibile per tutti. E non si rendono conto di essere come dei promotori della bontà dell’acqua verso degli alcolizzati, generando una pietosa tenerezza con la loro cecità e mostrando quanto essi medesimi difettino di buon senso.

Gli imbecilli hanno la vocazione dell’imitazione

Il branco, in quanto tale, esige che i suoi componenti si comportino tutti alla stessa maniera indicata dal capo branco nelle diverse situazioni.

Un gruppo di giovani, con particolare riferimento ai frequentatori della movida, non sfugge alla legge del branco. Il capo dice che la mascherina non serve a nulla o si fa solo finta diindossarla? Ebbene così fanno tutti. La distanza da rispettare neanche la si prende in considerazione. Del Covid-19 non abbiamo paura dice il capo. E gli altri ridono. Qualcuno potrebbe chiedersia quale movida mi riferisco: di Milano di Brescia di Palermo, di Bari, di Napoli, di Termoli. Ma l’informazione televisiva ci dà la risposta: la si trova dappertutto nei paesini, nelle città, in ogni nazione, in qualsiasi continente, al di là di ogni latitudine e longitudine.

Vivere è proprio quello che vogliamo tutti. Quindi guardiamo al futuro. Che al momento non ci dà nessuna certezza che Covid-19 non ritorni e che invece ci imponga un’altra Fase 1 di clausura. Clausura che vorrebbe dire non solo quarantena ed isolamento sociale, ma anche blocco economico, aumento della disoccupazione e della povertà. Devi decidere se partecipare alla movida libera quella di sempre oppure ad una movida Covid con le sue regole.

La prima ha moltissime probabilità di un ritorno del Covid alla grande (dal punto di vista del Covid): quarantena e bare, blocco economico e povertà.

La seconda ha moltissime probabilità di una morte lenta del virus fino a quella definitiva attraverso il vaccino.

Bene. Un po’ di sacrificio ed andrà tutto bene.

E andiamo a bere una birra insieme rispettando le regole.