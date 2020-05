Dopo 38 anni il dottor Nicola Luciano lascia la comunità di Petacciato: va in pensione

PETACCIATO. Il dottor Nicola Luciano va in pensione e lascia la comunità di Petacciato dopo 38 anni. In un momento di emergenza sanitaria dove è stata rivalutata alla grande l’importanza strategica del medico di base, il dottor Nicola ha rivolto un messaggio alla cittadinanza.

«Desidero trasmettere questo messaggio ai nostri concittadini petacciatesi e in particolare a coloro che in questi anni ho conosciuto e assistito come medico di medicina generale. Dopo 38 anni di servizio, a febbraio di quest'anno sono giunto all'età della pensione. La situazione di emergenza sanitaria che ci ha travolti mi ha spinto a prolungare il mio servizio fino alla fine di questo mese, termine oltre il quale non potrò più continuare a svolgere le mie attività assistenziali.

Dal primo giugno ogni mio assistito dovrà perciò operare la scelta di un nuovo medico di medicina generale tra quelli presenti nelle liste del Distretto socio-sanitario di Termoli. Preciso a tal proposito che tutti i dati anagrafici dei miei assistiti, le esenzioni per reddito e patologie croniche e le terapie croniche rimangono archiviati nel mio computer, e che nessun trasferimento di dati sensibili verrà effettuato automaticamente.

Lascio il mio incarico con il desiderio di salutare ognuno dei miei pazienti di persona, quando i tempi lo renderanno possibile, non appena questo difficile periodo sarà alle nostre spalle. Colgo l'occasione per ringraziare Lei – rivolgendosi al sindaco Roberto Di Pardo, ndr - e l'intera comunità petacciatese per la fiducia e la stima che avete riposto nella mia persona e per l'affetto che ho ricevuto in tutti questi anni, con la consapevolezza di aver dato tutto quanto era nelle mie possibilità, professionalmente ed umanamente».

In merito si è pronunciato lo stesso primo cittadino.

«Condivido con tutti voi il saluto del dottor Nicola Luciano che, dal primo giugno, sarà in pensione dopo 38 anni di servizio.

La maggior parte della sua attività professionale l’ha svolta proprio qui a Petacciato con passione, dedizione e spirito di servizio verso ogni suo assistito.

Per tanti anni ha vissuto anche in paese e, oltre alla sua grande professionalità, tutti abbiamo avuto modo di apprezzare la sua grande umanità e disponibilità.

Avrebbe desiderato salutarci in altro modo ma l’emergenza Covid non lo permette e allora mi ha chiesto di condividere e divulgare il suo saluto a tutta la cittadinanza.

A lui i migliori auguri per un meritato riposo dopo tanti anni passati a prendersi cura di noi: in bocca al lupo Dottore!

Purtroppo non verrà sostituito nel breve periodo perché la Asrem non ha aperto liste di carenza attive e anche perché è oramai noto come sia difficile reperire personale medico in generale e ancor più i medici di famiglia.

Ho sentito il direttore generale Oreste Florenzano che mi ha assicurato che nei prossimi giorni verrà pubblicato avviso per medici di base in zone carenti: a lui chiedo di mettere in campo ogni azione volta a tutelare le fasce più deboli anche alla luce del particolare momento che stiamo vivendo.

Un sostituto provvisorio e anche l’apertura in comune di uno sportello Asrem, al fine di evitare lo spostamento di 1400 mutuati verso Termoli per la scelta del nuovo medico, sono le azioni che ci aspettiamo e che sono certo il Direttore generalefarà di tutto per mettere in campo».

A salutare il dottor Nicola anche il consigliere comunale di opposizione Matteo Fallica

«Da domani si concluderà la carriera quasi 40ennale del dottor Nicola Luciano, medico di base storico della nostra comunità. Molti cittadini, soprattutto gli anziani, ci hanno manifestato la loro legittima preoccupazione di rimanere privi, seppur temporaneamente, della necessaria assistenza medica. Insieme all'altra capogruppo di opposizione consiliare abbiamo trasmesso una "nota di significazione" all’Asrem, al Distretto Sanitario di Termoli, al Ministro della Salute e al sindaco d Petacciato, affinché l’assistenza sanitaria ambulatoriale non subisca interruzioni o carenze.

Cogliamo l’occasione, a nome di tutta la cittadinanza, di ringraziare il dottor Luciano per l’amore con cui ha svolto il servizio essenziale nella nostra Petacciato, prendendosi cura della comunità e dei nostri nonnini».