TERMOLI. Dalla vice delegata della sezione di Termoli dell’Oipa, Luigina Campanaro, arriva una denuncia, già documentata da noi, su suo input, in video su YouTube e Facebook.

Parliamo della discarica abusiva che si è via via formata davanti all’ingresso laterale dello Zuccherificio del Molise, quello che per intenderci si trova sull’arteria che va e viene per Portocannone.

La Campanaro evidenzia il fatto che nessuno si sia interessato a rendere meno degradata una zona che certamente non è sconosciuta.

La vice delegata dell’Oipa non è tenera, affatto: «E’ uno schifo, c’è davvero di tutto, un porcile a dire poco. La gente si dimostra ancora una volta di più incivile. E’ uno scempio che danneggia e deturpa l’ambiente e il nostro territorio.

La Campanaro si appella affinché venga bonificata la zona e sorvegliata. Lei ha scoperto il sito perché si prende cura di cuccioli che stanno da quelle parti.

Appello diffuso sui social anche da altri utenti nelle ultime ore.