ISERNIA. In merito agli episodi degli ultimi giorni che si sono verificati presso l’Ospedale “Veneziale” di Isernia, l’aggressione al medico e l’incendio doloso presso il reparto di senologia, è intervenuto anche il Direttore generale Asrem Oreste Florenzano.

“Stiamo mettendo in atto correttivi per rafforzare il piano di sicurezza degli ospedali”, ha detto in una intervista all’Ansa.

Il manager Asrem ha parlato anche di “una rimodulazione del servizio di vigilanza, progettata di concerto con le questure di Isernia e Campobasso e che comprende tutti i nosocomi della regione. Si è proceduto inoltre”, ha continuato Florenzano, “alla verifica del funzionamento dei sistemi di videosorveglianza e a una prima ricognizione delle uscite di sicurezza degli ospedali”.

Florenzano, che la prossima settimana si recherà presso il nosocomio pentro per un sopralluogo, in riferimento al rogo che si è sviluppato nella tarda mattinata di venerdì nel reparto di senologia e che sarebbe partito da un armadietto del bagno del reparto, ha commentato dicendo che, “sono al vaglio diverse ipotesi, sarà l’indagine a fare chiarezza. Fortunatamente”, ha aggiunto, “i danni sono limitati grazie anche all’azione tempestiva dei nostri operatori, che si sono attivati prima dell’arrivo dei vigili del fuoco”.