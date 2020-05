TERMOLI. Messa Crismale presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca. Sabato scorso, 30 maggio, il Vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, ha presieduto la solenne messa crismale nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Termoli durante la quale ha consacrato il Sacro Crisma e gli oli per i catecumeni e per gli infermi. Alla celebrazione, che normalmente si svolge nella serata del Mercoledì Santo ed è stata rinviata a causa dell’emergenza sanitaria, hanno preso parte il Presbiterio e i rappresentanti delle comunità religiose e delle comunità parrocchiali.

In rispetto delle prescrizioni di sicurezza l’ingresso è stato regolamentato con mascherine e dispositivi, compreso un kit speciale fornito ai presenti per consentire la partecipazione in modo ordinato, alle distanze previste e la possibilità di ricevere l’eucarestia. Nel corso della messa, trasmessa in diretta streaming, sono state rinnovate le promesse sacerdotali, dei religiosi e delle religiose e degli sposi. Gli oli benedetti sono stati consegnati ai parroci e ai cappellani degli ospedali e dell’Hospice “Madre Teresa di Calcutta” di Larino.

«È molto bello rivederci tutti insieme come popolo di Dio in questo momento così significativo in cui si esprime la bellezza e la ricchezza della nostra chiesa diocesana - ha osservato monsignor De Luca ringraziando tutti i sacerdoti - che hanno vissuto questi giorni di fatica e sofferenza testimoniando il loro essere pastori nella loro pluri-formità senza sottrarsi al loro compito e nella vicinanza ai poveri e ai sofferenti. Questo – ha aggiunto – rappresenta un dono di Dio che testimonia la nostra fedeltà a Gesù che nasce dalla sua fedeltà a noi».

Di seguito si riporta il link dell’omelia pronunciata da mons. De Luca

