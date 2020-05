TERMOLI. Da qualche giorno curiosi e passanti hanno notato che lungo la passeggiata dei Trabucchi alcuni operai comunali armeggiavano proprio nelle prossimità dell’unico trabucco che ormai è diventato parte integrante del paesaggio e dello skyline del borgo vecchio di Termoli. La curiosità ci ha spinto a chiedere lumi all’ufficio tecnico e ci hanno spiegato che un cittadino passeggiando ha visto un ragazzo in carrozzina che ha cercato invano di raggiungere il pontile ligneo di affaccio sul mare, pertanto ha suggerito tramite social di realizzare uno scivolo.

Il suggerimento è stato prontamente preso in considerazione e dopo poco è stato realizzato questo intervento tanto banale quanto utile. Da questa storia abbiamo capito due cose, la prima che i social possono diventare uno spazio virtuale in cui interloquire in modo costruttivo con la pubblica amministrazione e la seconda che in una città bella come Termoli non servono grandi opere, pur se importanti per carità, ma piccole e utili manutenzioni dell’esistente.