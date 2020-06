Strade e verde pubblico, il "Germoglio" fa le pulci alle spese di Palazzo Ducale

LARINO. Nuovo affondo da parte dei consiglieri comunali di opposizione del “Germoglio”, che informino i cittadini in merito ad alcune spese effettuate dal comune di Larino, relativamente al servizio di spazzamento delle strade urbane e alla manutenzione del verde pubblico.

«La prima spesa, a favore della ditta Ambiente srl, con sede legale a Campobasso in Via San Giovanni numero 234, fa riferimento alla festività del Carnevale 2020 (determinazione dirigenziale servizi civili e protezione civile numero 508 del 12-05-2020 del Registro Generale).

L’importo di 5.269 euro è stato sostenuto per pulire gli spazi interessati dalla festa, ovvero piazza del Popolo, via Jovine, viale Giulio Cesare e via Marra. Inoltre, bisogna specificare che non rientra in questa spesa lo smaltimento in discarica dei rifiuti, per il quale è stato previsto un pagamento apposito.

Lo spazzamento non poteva essere effettuato dall’operaio comunale? O comunque affidando il servizio ad un costo notevolmente inferiore e proporzionato all’entità del servizio? Lo capisce pure un bambino che 5.269 euro è una somma spropositata!

La seconda spesa, sempre a favore della ditta Ambiente srl, è relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico per le mensilità di marzo 2020 (determinazione dirigenziale servizi civili e protezione civile numero 501 del 12-05-2020 del Registro Generale). L’importo pagato è stato di 5.450 euro.

Purtroppo, dobbiamo constatare che la pulizia ha interessato limitate zone del paese, con molte parti ancora piene di erbacce come ad esempio il centro storico.

Infine, l’ultima spesa in ordine di tempo è relativa a “interventi urgenti di rimozione, taglio completo, raccolta delle erbe infestanti e realizzazione di segnaletica orizzontale” (determinazione dirigenziale servizi civili e protezione civile numero 536 del 20-05-2020 del Registro Generale).

A sorpresa, in quest’ultimo caso la ditta aggiudicatrice non è più la ditta Ambiente srl che probabilmente non avrebbe potuto fare la segnaletica orizzontale, ma bensì la ditta Montagano Costruzione con sede legale in via Cecoslovacchia numero 4 a Santa Croce di Magliano. In questo caso, il costo per l’esecuzione dei lavori citati ammonta a 3.300 euro.

Facendo la somma delle 3 voci si ha un importo complessivo di 14.019 euro.

Di questo passo quanto ci verrebbe a costare lo spazzamento e la manutenzione del verde per tutto il territorio comunale? A nostro modesto parere sembra che si stiano spendendo soldi pubblici in maniera non affatto proporzionata al servizio svolto, per cui ci viene il dubbio di come siano state effettivamente utilizzate le risorse comunali.

Inoltre, sembrerebbe ai più che la manutenzione del verde viene svolta ordinariamente con mezzi di proprietà del comune di Larino. Chi paga l’usura e la benzina dei mezzi? Non vorremmo che anche queste spese siano a carico del comune, viste le esose fatture che il comune paga periodicamente per la fornitura del carburante ai mezzi in dotazione.

Aspetto molto importante, come mai ricorrere a ditte di altri paesi quando con i nostri soldi si potrebbero far lavorare i nostri concittadini? Oltretutto gli affidamenti sono stati fatti tutti in maniera diretta, quindi non vi è neanche la scusa di poter dire che l’affidatario è stato determinato sulla base di un preventivo più basso.

Ci dispiace dirlo, ma tali circostanze gettano ampie ombre sull’operato dell’amministrazione.

Invitiamo, pertanto, a prestare molta più attenzione quando si utilizzano i soldi della comunità».