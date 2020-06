TERMOLI. Negli ultimi giorni diverse sono state le sollecitazioni che abbiamo avuto dalla parte di Rio Vivo, dove residenti e operatori turistici reclamano la medesima attenzione, sotto tanti punti di vista, del litorale Nord.

Siamo stati chiamati da alcuni residenti di via Rio Vivoche hanno le loro abitazioni che danno sull’arenile del litorale Sud di Termoli, in merito al fatto che hanno sì rimosso dalla sporcizia accumulata durante l’inverno l'arenile libero, ma non è andato a genio che i rifiuti e i lasciti delle mareggiate fossero solo ammucchiati in diversi punti della spiaggia.

Ora la speranza è che questi mucchi di sporcizia siano stati temporaneamente lasciati lì e che quanto prima torneranno a prenderli e rimuoverli definitivamente.

Proteste anche per l'erbaccia alta da tagliare che se tagliata permetterebbe un accesso al mare più consono e non pericolosamente come invece accade oggi con l’erba alta che potrebbe nascondere più di una insidia.