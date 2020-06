TERMOLI. Sono trascorsi ormai 3 anni dalla scomparsa prematura di Nadia Rucci, anima del borgo antico, tra le altre cose.

Donna dal cuore d'oro e soprattutto dal cuore impavido, sempre in prima fila per difendere la figura femminile, sempre e purtroppo bistrattata e vilipesa, ma si è sempre mostrata anche strenua difensore della sua città in particolare dell'immagine del Borgo Vecchio. Insieme ad altre sue amiche altrettanto battagliere, aveva dato vita all'Associazione "Il Borgo delle Donne" e con loro aveva dato il via a delle grandi manifestazioni nel loro nome e a difesa delle stesse e del Borgo stesso. Una donna di carattere, che ha combattuto contro nemici peggiori, come la malattia che alla fine l'ha battuta, ma di certo le aveva reso l'impresa molto difficile da mettere in atto.

Nadia è stata davvero una guerriera, onesta e leale e chiunque ha avuto la fortuna di conoscerla se ne è potuto rendere conto. Ad oggi sono 3 anni che non è più tra noi, ma solo fisicamente, la sua presenza in ogni angolo del borgo la si percepisce e le sue amiche del Borgo delle donne, pur se ne accusano la mancanza, vivono e combattono sempre nel suo nome.

Chi vi scrive, conoscendola da quando era adolescente, ha avuto l'onore di poterla intervistare poco tempo prima della sua scomparsa, ma seppur già minata dal maledetto male, Nadia in quella intervista non faceva trasparire nulla che potesse farci pensare che di lì a poco sarebbe volata in cielo, una grande donna anche in occasioni come questa intrise di dolore fisico. Per questo è sempre doveroso ricordare una figura così importante della nostra comunità, noi vogliamo omaggiare la sua grande memoria proprio facendovi riascoltare quella intervista rilasciatami tre mesi prima della sua morte e - come potete sentire - dalla sua voce e dal suo tono tutto si poteva pensare, ma non che di lì a qualche mese sarebbe accaduta una cosa così dolorosa per tutti.

In occasione del terzo anniversario dalla sua morte martedì 2 giugno alle ore 8.30 la famiglia la ricorderà con una santa Messa presso la Basilica Cattedrale.