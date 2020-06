Giugno inizia al meglio: zero contagi per il quarto giorno di fila nel Molise

TERMOLI. La settimana e il mese di giugno iniziano al meglio in Molise, zero contagi per il quarto giorno di fila. Due i guariti e un ricovero nel reparto di Malattive infettive dell'ospedale Cardarelli. Sono stati processati dall'Asrem 132 tamponi nelle ultime 24 ore.

Sale a 5 il numero dei pazienti ricoverati presso i reparti di Malattie infettive e di Terapia intensiva dell’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso. Oggi è stato ricoverato in Malattie infettive un paziente facente parte del cluster rom del capoluogo.



Nelle ultime 24 ore sono 2 i guariti con doppio tampone negativo. 1 a Termoli, facente parte del cluster rom della città adriatica e 1 a Campobasso del cluster rom legato al salute funebre del 30 aprile.

Scende in maniera considerevole il numero dei soggetti in isolamento, dai 213 di ieri a 174 oggi.

Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem delle ore 18.00. La quota dei positivi al Covid-19 resta fermo a 436 casi a fronte di 14278 tamponi processati e 673 tamponi di controllo processati in tutto il periodo. 133 i casi attualmente positivi.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente:

- 436 casi conclamati in Regione, 359 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 58 in quella di Isernia e 19 con pazienti provenienti da fuori regione;

- 5 i ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione. 3 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (2 della Provincia di Campobasso e 1 della Provincia di Isernia), 2 pazienti ricoverati in terapia intensiva della Provincia di Campobasso.

- 0 pazienti positivi presso il Neuromed di Pozzilli o altri privati accreditati.

- 128 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 117 nella provincia di Campobasso, 10 nella provincia di Isernia e 1 di altre regioni.

- 453 le visite domiciliari effettuate dalle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale). 239 USCA di Bojano presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Campobasso, 122 USCA di Venafro presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Isernia e 92 USCA di Larino presso i positivi in isolamento nella zona del Basso Molise .

- 17 i pazienti asintomatici dimessi. 16 della Provincia di Campobasso e 1 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione in attesa del doppio tampone negativo.

- 264 il numero dei pazienti guariti certificati, 206 della provincia di Campobasso, 42 della provincia di Isernia e 16 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 22 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 16 della provincia di Campobasso, 4 della provincia di Isernia e 2 di altra Regione.

Presenti in tutto il territorio regionale 174 persone in isolamento e 0 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.

Come da mappa del contagio fornita da Asrem, i casi sono localizzati in 45 Comuni sui 136 della Regione Molise, si tiene conto della residenza anagrafica dei soggetti contagiati e anche gli ospiti risultati positivi della casa di riposo di Agnone sono attribuiti al Comune di residenza: 200 Campobasso, 53 Termoli, 28 Cercemaggiore, 16 Belmonte del Sannio, 12 Montenero di Bisaccia, 11 Isernia, 10 Baranello, 9 Agnone, 7 Riccia, 5 Poggio Sannita, Campochiaro e Pozzilli, 4 Filignano, Campolieto, Portocannone e Venafro. 3 i contagi a Montagano, Petacciato e Ferrazzano. Con 2 casi i comuni di Bojano, Petrella Tifernina, Campomarino, Ripalimosani, Toro, Ururi, Mirabello Sannitico, Carovilli, Vinchiaturo, Castelpetroso e Larino. 1 caso invece per Scapoli, Forlì del Sannio, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, Castropignano, Jelsi, Monteroduni, Santa Croce di Magliano, Guardiaregia, San Giovanni in Galdo, Guglionesi, San Martino in Pensilis, Castellino del Biferno, Montaquila e Gambatesa.