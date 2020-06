Fabbisogno di personale, il Comune scorre le graduatorie e assume sei impiegati

TERMOLI. Novità sullo scorrimento delle graduatorie inerenti il fabbisogno di personale al comune di Termoli.

Con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 13/02/2020 di approvazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, nell’annualità 2020 è stata prevista l'assunzione di personale di diversi profili e categorie;

Richiamato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione pubblica, del 17 marzo 2020, che detta il nuovo regime di determinazione della capacità assunzionale dei Comuni, previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e dato atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 2del DPCM citato, con riferimento al solo anno 2020, sono fatte salve le procedure assunzionali avviate precedentemente al 20 aprile 2020;

Visto che le procedure sono state avviate precedentemente al 20 aprile 2020, come da nota protocollo n. 9708 del 14/02/2020, ex art. 34 bis, comma 1 del D. Lgs.vo 165/2001, e che, decorsi i termini di legge, il procedimento si è chiuso con esito infruttuoso; Ritenuto pertanto, proseguire sulla base di quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 25/2020; Considerato che, in diversi settori la carenza di personale sta procurando notevoli difficoltà e che è indispensabile procedere alle nuove assunzioni, ad iniziare dagli scorrimenti di graduatoria, ove possibili, in modo da potenziare gli uffici carenti nel più breve tempo possibile; richiamate le seguenti determine dirigenziali: n. 2327 del 14/11/2019, n. 2326 del 14/11/2019, n. 1231 del 05/06/2019 e n. 1563 del 30/07/2019 e 1585 del 01/08/2019 di approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi per istruttore amministrativo cat. C1, espletati dall'Ente, nel corso del 2019 e tuttora vigenti;

Ritenuto di dover scorrere le graduatorie predette e di procedere all'assunzione dei seguenti idonei:

Ancona Annarita – prima degli idonei (DD 2327/2019)

Glave Nicole – prima degli idonei (DD 1563 e 1585/2019)

Santini Greta, De Nisi Anna e Greco Emma – prime degli idonei (DD 1231/2019)

Campese Vincenzo – primo degli idonei (DD 2326/2019)

È stato determinato di procedere agli scorrimenti delle graduatorie approvate con le seguenti determine dirigenziali:

n. 2327 del 14/11/2019

n. 2326 del 14/11/2019

n. 1231 del 05/06/2019

nn. 1563 del 30/07/2019 e 1585 del 01/08/2019

Di assumere in servizio, con decorrenza 15 giugno 2020, i seguenti candidati idonei:

Di inquadrare gli stessi nella categoria giuridica C, posizione economica C1, con la qualifica di “istruttore amministrativo”;

Di dare atto che gli stessi verranno destinati ai settori/servizi che presentano maggiori carenze rilevate dal Servizio Personale, sulla base della professionalità individuale e secondo le indicazioni dell'Amministrazione.

Di trasmettere il presente atto al servizio personale per i consequenziali adempimenti, compresa la stipula contrattuale.