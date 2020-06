Da mercoledì 3 giugno tornano in vigore gli orari normali del trasporto locale a Termoli

TERMOLI. Col ritorno alla normalità e alla mobilità interregionale viene meno anche la necessità di tenere al minimo i servizi di trasporto locale e così, da domani, 3 giugno, anche l’orario della Gtm torna a essere quello ordinario, se non per le corse scolastiche, ovviamente soppresse vista la prosecuzione dell’attività didattica a distanza. Oltretutto, dal 15 giugno entrerà in vigore anche l’orario estivo, con la prosecuzione serale delle tratte e delle corse che ora si fermano all’ora di cena.