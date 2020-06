CAMPOBASSO. Nel 74° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana un nostro amico e collega giornalista, Vincenzo Cimino, è stato insignito della onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La cerimonia si è svolta presso il Palazzo del Governo di Campobasso e sua Eccellenza il Prefetto Maria Guida Federico ha consegnato in totale dieci onorificenze ad altrettanti cittadini molisani che si sono distinti per il proprio impegno sul territorio.

Il collega Vincenzo Cimino che si è sempre distinto oltre che nella professione di giornalista e nell’impegno da consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti, anche in molti altri ambiti, ha commentato in questo modo, sulla sua pagina social, questo inatteso ed importante riconoscimento.

“Vorrei ringraziare tutti i colleghi giornalisti, docenti, musicisti, tutti gli amici e conoscenti che mi stanno accompagnando verso questo traguardo. Non mi cambierà la vita, resterò quello di sempre: attaccato agli ideali, alla praticità e mai agli interessi di sorta. Non mi è dato sapere la motivazione e chi mi abbia segnalato. A tal riguardo mi preme ringraziare colibrimagazine, il quotidianodelmolise.com, isnews, primopiano molise, notiziemolise, moliseweb, altomolise, per lo spazio dedicatomi. Vorrei dedicare questa vittoria alle persone che più mi sono state vicine in questi tre anni: Cosimo Santimone, Eugenio Crispo, Pina Petta, Marcella Tamburello, Francesca Fiammelli, Giuseppe Lanese, Roberto Zarriello, Pino Cavuoti, Jonny Capone, don Francesco Martino, Nicola Felice, Pasqualino Bartolomeo, Valentina Cocco, Vincenzo Ciccone, Luigi Albiniano, Massimo Del Grande, Francesco La Cava, Andrea Nasillo, Emanuele Bracone, Pietro Tonti, Rosario De Matteis, Roberto D'Annunzio, Luigi Di Bello. Ringrazio la mia famiglia che ha sempre sostenuto le mie iniziative, il mio tempo dedicato ai colleghi, ai ragazzi, alla scuola, alla formazione. E' una vittoria un po' di tutti”.

Gli altri molisani ad essere insigniti di tale onorificenza sono: Andrea Bolognesi, Giuseppe Di Nonno, Giorgio Felici, Emanuele Gaeta, Biagio Galletta, Giuditta Lembo, Carlo Petti, Michele Carmine Tartaglia e Lino Tomizzi.