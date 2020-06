Spiagge libere, i grillini: «Sindaco accelera, tornino a essere un diritto per tutti»

TERMOLI. «Un diritto per tutti e non per pochi». Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Termoli rivendica le spiagge libere... ossia libere in tutto.

«Non tutti possono permettersi o desiderano affittare un ombrellone, ed allora oggi più che mai occorre agire in fretta per consentire ai cittadini che per motivi economici o per semplice scelta personale,vogliono usufruire della spiaggia libera, di godere dei benefici terapeutici del mare e del sole. I nostri figli, chiusi in casa per mesi, hanno il desiderio di andare in spiaggia. Certo, c'è il Covid lo sappiamo, ma con tutti i limiti e nel rispetto delle norme volte al suo contenimento, è un diritto che dobbiamo garantirgli e al più presto.

Il nostro invito rivolto al sindaco, è quello di accelerare le procedure e le dinamiche per consentire a tutti i cittadini termolesi di usufruire della spiaggia libera certi che il suo intento sia rivolto al bene comune».