Farmaci da banco: per Farmaciauno cresce la richiesta

TERMOLI. Il settore dell'e-pharmacy continua la sua ascesa. In un periodo particolarmente favorevole per gli e-commerce, il segmento della vendita di farmaci online segna l'ennesimo picco, con un aumento del 121% rispetto ai dati dell'anno precedente. È questo l'andamento reso noto da IQVIA, che nel suo ultimo report evidenzia nuovamente l’allargarsi della forbice delle vendite online rispetto al 2019.

A beneficiare del momento favorevole del mercato online sono anche i farmaci da banco o OTC, la cui richiesta, nell'ultimo periodo oggetto di rilevazione di IQVIA, è cresciuta del 10% rispetto al dato precedentemente registrato.

Va a incrementarsi, quindi, la ricerca di medicinali OTC e con essa il ricorso a portali dai servizi di vendita efficienti, realtà commerciali con un'ampia esperienza da poter mettere a disposizione degli utenti. A segnalare una crescita nella vendita di farmaci da banco, è anche il portale di Farmaciauno, che unisce alla professionalità di una realtà commerciale ben nota l'efficienza di uno store digitale.





Farmaci OTC su Farmaciauno

Farmaciauno ha saputo rispondere con successo all'aumento di domanda grazie a un ampio assortimento di farmaci da banco. La sua proposta conta, infatti, numerosi prodotti in linea con ogni singola problematica del paziente, da acquistare comodamente online e senza l'obbligo di ricetta.

Sul portale è possibile trovare, per esempio, vari marchi di analgesici per alleviare il mal di denti, il mal di testa, il mal di schiena o qualsiasi genere di dolore derivante da traumi, ma ampio spazio hanno anche le soluzioni per curare i disturbi dell'apparato gastrointestinale, come problemi di digestione, stipsi, diarrea e aerofagia.

La vetrina digitale che l'e-store di Farmaciauno dedica ai farmaci da banco, dunque, è molto vasta e comprende anche prodotti per alleviare i dolori mestruali, un ampio assortimento di medicinali per il trattamento delle principali affezioni cutanee, come scottature, arrossamenti, foruncolosi, ferite o piccole punture di insetto.

Non manca, poi, un'area ricca di prodotti per i principali disturbi relativi alla zona oculare, come bruciore, arrossamento o affaticamento, o per i problemi del cavo orale, come medicinali per il mal di gola o per il trattamento di afte e lesioni cutanee.

I servizi riservati al cliente

Oltre all'ampia proposta di farmaci OTC, Farmaciauno oggi punta su un ottimo servizio di assistenza alla vendita, che si affianca a un sito di e-commerce intuitivo, accessibile anche a un'utenza poco incline agli acquisti online.

L'e-shop ha infatti saputo intravedere con un certo anticipo la trasformazione del mercato dei prodotti farmaceutici, preparandosi ad abbattere le barriere della distanza con un servizio semplificato e adatto a tutti.

La vision di Farmaciauno, dunque, va ad affiancarsi a un portale che prevede descrizioni accuratissime per ogni prodotto e comprensive di ogni genere di indicazione, inclusi il codice ministeriale, i principi attivi, gli eccipienti e i dati sulla corretta somministrazione giornaliera.

In aggiunta, gli utilizzatori del servizio godono di numerose promozioni di acquisto settimanali, dedicate a chi si iscrive alla newsletter o a chi accede ai servizi di WhatsApp.





Ordini e consegna: i vantaggi della rete

In ogni caso, ad alimentare gli acquisti online di farmaci da banco e di ogni genere di prodotto farmaceutico è anche l'efficienza dei servizi di spedizione.

Oggigiorno, infatti, la rete di consegna è sempre più fitta e le tempistiche tra l'acquisto e il recapito sono sempre più ridotte.

Farmaciauno, in particolare, accosta il suo servizio di vendita all'attività dei migliori corrieri sul mercato, con tempi di spedizione che, allo stato attuale, si aggirano attorno alle 48-96 ore. Per quanto riguarda invece i costi di spedizione, l’e-store farmaceutico garantisce la consegna gratuita per ordini il cui importo totale sia pari ad almeno 29,90 euro di spesa.