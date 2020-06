Bellotti revoca l'ordinanza che imponeva la chiusura alle 22 di bar, pub e gelaterie

GUGLIONESI. Non sarà una coincidenza, ma con l’avvento della festa patronale di Sant’Adamo spariscono anche le restrizioni sugli orari di chiusura dei locali a Guglionesi, introdotte il 22 maggio scorso. Richiamata la propria precedente ordinanza n. 36 del 22.05.2020 avente ad oggetto "ulteriori misure per la prevenzione del contagio da Covid-19 sulla limitazione degli orari di bar e pub ed esercizi commercial! per la somministrazione di alimenti e bevande, cosi come rettificata dalla successiva n. 38 con la quale si disponeva adottare, a tutela della salute dei cittadini, a tutela della salute dei cittadini, con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, la chiusura alle ore 22 di Bar, Pub, Gelaterie, Yogurterie ed esercizi affini- escluso i ristoranti (rif. Ordinanza in rettifica n. 38 del 23.05.2020), considerato che sono venute meno le condizioni per il mantenimento delle misure restrittive atteso l'andamento della curva epidemiologica attuale, cosi da revocare con decorrenza 3 giugno le ordinanze sopra citate. Intanto, si entra nel vivo delle celebrazioni in paese.