Conferimento errato nell'indifferenziato, Rieco Sud risponde sul villaggio Interamnia

TERMOLI. In risposta all’articolo pubblicato su Termolionline in data 02/06/2020, la Rieco Sud comunica che il servizio di raccolta rifiuti in via Maratona e nello specifico presso il cosiddetto Villaggio Interamnia, avviene regolarmente nelle giornate indicate nel calendario dedicato (il giovedì il secco residuo, il venerdì plastica e metalli).

Da sopralluogo effettuato in loco è emerso che nel contenitore grigio i rifiuti non sono correttamente differenziati nei sacchetti, causando un’eccedenza di prodotto nel cassonetto grigio.

In un’ottica collaborativa e per agevolare il corretto conferimento dei rifiuti, l’Azienda, nella mattinata odierna, ha effettuato uno svuotamento straordinario del contenitore grigio e ha sostituito i contenitori del vetro e dell'umido organico. Si rinnova l’invito a prestare maggiore attenzione nel differenziare i rifiuti, anche con il supporto dell’app gratuita Junker, con la quale è possibile sapere dove va gettato ogni singolo rifiuto.