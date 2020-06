Recall a 5 stelle: «Ancora aperti i termini per ottenere aiuti su bollette e affitti»

TERMOLI. Nuovo intervento del Movimento 5 Stelle, col gruppo consiliare termolese. «Ancora aperti i termini di presentazione della domanda, per ottenere il contributo affitti-bollette, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, per un importo complessivo fino a 750,00 euro. Pervenute 480 domande. Questo quanto riferito in V commissione dall'assessore Ciciola. Ricordiamo tra i criteri richiesti , Ise corrente non superiore ad euro 28mila. Riduzione del 30% rispetto all'anno precedente. Il settore sta già analizzando le richieste pervenute e convocato gli istanti per il deposito della documentazione richiesta. Possibile chiusura termini presentazione richiesta, venerdì 5 giugno.

Tra le varie ed eventuali, si è discusso delle borse lavoro che dovrebbero ripartire a breve dopo la frequentazione di un corso per l'utilizzo dei borsisti nei parchi o nelle scuole. Infine, la messa all'ordine del giorno per martedì 9 giugno questione case Popolari.

In discussione, argomenti di preminente interesse sociale».