Se ne va un altro personaggio termolese, addio al mitico Franchino

TERMOLI. E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, all’età di 73 anni Francesco Criasia, a suo modo un personaggio a Termoli, che tutti conoscevano come Franchino.

Ne danno il triste annuncio: i fratelli Giovanni e Michele, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti. I funerali saranno celebrati domani 4 giugno alle ore 11 nella chiesa del Monte Carmelo.

Un uomo di bassa statura, ma che faceva anche tanta tenerezza, con una educazione estrema, se non lo vedevi era sempre lui che ti veniva vicino e ti porgeva la sua mano per stringere la tua in un saluto cordiale.

Era solito anche trascorrere intere giornate sugli autobus urbani, divenuto quasi una mascotte.

Franchino ultimamente lo si notava poco in giro evidentemente qualcosa non andava bene nel suo stato di salute, ma finché ce la faceva, con il suo passo svelto e traballante percorreva le vie del centro andando a toccare le tappe dove trovava qualche amico che in cambio di piccoli servizi riceveva da loro piccole ricompense.

I suoi tanti amici lo consideravano una sorta di portafortuna.

Franchino davvero un autentico personaggio termolese, libero di muoversi e volare come i gabbiani volano sulle acque del mare forse anche per quello simpaticamente vedendolo così piccolo e indifeso qualcuno con un pensiero amorevole lo ha soprannominato "Franchino A 'Gaggianell”.

A nome di tanti termolesi ti chiediamo scusa se a volte purtroppo qualche stolto non conoscendoti e non capendo chi in realtà fossi, ti prendeva in giro mancandoti di rispetto.

Caro Franchino, riposa in pace lassù!