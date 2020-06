L'amministrazione Florio dice no in Consiglio al parco eolico da 48 megawatt

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il Consiglio Comunale di ieri sera ha espresso all’unanimità la netta contrarietà al progetto per la realizzazione di un impianto eolico composto da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi in località Piano Palazzo, Piano Moscato, Colle Passone e Piano Civolla e relative opere di connessione ricadenti nel Comune di Santa Croce di Magliano e Rotello.

Il punto all’ordine del giorno è stato illustrato dal consigliere Giovanni Gianfelice, da sempre impegnato nella difesa del territorio dal proliferare indiscriminato di impianti eolici, che ha sottolineato come il Molise abbia già dato un notevole e doloroso contributo a sostegno del Protocollo di Kyoto con i tanti “parchi del vento” disseminati sul territorio molisano.

«Ribadiamo che l’Amministrazione Comunale non è contraria all’eolico e alle altre forme di energia alternativa ma esprime chiaro dissenso verso tutte quelle forme di aggressione al territorio e all’ambiente perpetrate dietro ad una parvenza di filantropia e ambientalismo - affermano dall'amministrazione Florio - lotteremo senza sosta nel fermare la devastazione selvaggia di un territorio che invece nei suoi paesaggi, nella sua storia e nella sua vocazione agricola deve puntare per rilanciare lo sviluppo.

Stiamo inoltre predisponendo un documento tecnico che a breve invieremo alle autorità competenti per esplicitare in maniera ancora più dettagliata le ragioni del nostro No all’impianto eolico in questione.

Avanti tutta!»