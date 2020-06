Fca, cinque miliardi di euro di investimenti aggiuntivi in Italia

TERMOLI. Notizia importante quella battuta dalle agenzie.

Da parte di Fca c'è ''un ulteriore livello di impegni, aggiuntivi, che l'azienda ha direttamente concordato con il Mef e il Mise, sancito in una specifica lettera di impegni, per investimenti aggiuntivi pari a circa 5 miliardi connessi al piano di investimenti sul territorio italiano per progetti di implementazione di nuove tecnologie legate all'elettrificazione, alla connettività e al contenimento di emissione per la realizzazione dei modelli elettrici del gruppo.

Impegni che rimangono anche post fusione (con Psa ndr) e che verranno contrattualizzati nel contratto di finanziamento con Intesa''. Così l'ad di Sace, Pierfrancesco Latini, in audizione al Senato a proposito della garanzia per Fca.