TERMOLI. Una stazione meteo nuova di zecca a Termoli.

Non è quella riportata dal vecchio plesso del Nautico in via De Gasperi, tanto meno quella storica dell’Aeronautica Militare di stanza sul Castello Svevo.

L’associazione culturale e di promozione sociale “Il Mosaico” ancora una volta si distingue offrendo alla nostra cittadina un servizio davvero utile, dopo aver donato a varie società sportive il preziosissimo un salvavita come defibrillatore e non ultimo quello donato alla comunità di Difesa Grande e posizionato sul piazzale della chiesa Santa Maria degli Angeli e aver attrezzato il parco giochi, oggi ci ha dato notizia della messa in funzione di una attrezzatissima donata sempre alla comunità e posizionata sul tetto dell’auditorium Giovanni Paolo II e collegata alla stessa Chiesa Santa Maria degli Angeli.

Una stazione commissionata da un’Associazione Sannio Molise che installa in tutto il territorio regionale delle stazione meteo e di conseguenza la stazione meteo di Termoli entra nel circuito di Meteo Molise e di conseguenza offre dei dati assolutamente attendibili in tempo reale.

Dati monitorati in due secondi.

Per potersi collegare al sito basta cliccare https://www.meteoisernia.net/rete-di-monitoraggio/rete-meteo-molise/stazione-meteo-di-termoli-difesa-grande-metri-97-slm.html