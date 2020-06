Da sabato 6 giugno scatta la zona a traffico limitata nel borgo antico

TERMOLI. Torna la zona a traffico limitata nel borgo antico. A stabilirlo una delibera di giunta

"E' volontà di questa Amministrazione, tenendo conto delle esigenze del territorio,sostenere la ripartenza delle attività commerciali e cercare di trovare soluzioni ai tanti problemi che l’emergenza Covid-19 sta creando agli operatori economici;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 138 del 24.05.2019 con la quale è stato approvato il nuovo disciplinare per l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo Vecchio - “A1” e nell’area pedonale del Centro Urbano –AP;

VISTO l’art. 3 del suddetto disciplinare che prevede la zona a traffico limitato- area pedonale nel Borgo Vecchio dal 15 giugno al 16 settembre;

RITENUTO opportuno,nell’ottica di sostenere le attività commerciali in questo difficile periodo che stiamo attraversando , favorire le stesse attività soprattutto nel periodo estivo, e , quindi, limitare, per l’anno in corso, l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo Vecchio - “A1” , dal 6 giugno al 15 settembre,in deroga all’art. 3 del disciplinare per l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo Vecchio - “A1”, approvato con deliberazione di G.C. n. 138 del 24.05.2019;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del settore Polizia Municipale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Si delibera di limitare, per l’anno in corso, l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo Vecchio - “A1” , dal 06 giugno al 15 settembre,in deroga all’art. 3 del disciplinare per l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo Vecchio - “A1”, approvato con deliberazione di G.C. n. 138 del 24.05.2019.