Appuntamento con l’eclissi della Luna Fragola

TERMOLI. Nella speranza che il cielo sia libero dalle nuvole, questa sera tutti con il naso all'insù, oggi 5 giugno saremo spettatori della seconda eclissi lunare dell’anno, uno degli eventi di astronomia più belli e attesi del mese di giugno.

Lo spettacolo astronomico si verificherà subito dopo il tramonto, la fase di centralità dell’eclisse avverrà alle 19.26, proprio nel momento in cui sarà visibile dall’Italia, e avrà fine intorno alle 21.04, quando la Luna uscirà completamente dal cono di penombra della Terra.

Essendo questa volta una eclissi penombrale, in questo caso, la Luna non avrà nessuna colorazione rossa, ma si avvertirà solo una riduzione laterale della luminosità del nostro Satellite che, per effetto del cono d’ombra dovuto al transito della Terra davanti al Sole, renderà la Luna più scura.

La Luna piena del mese di giugno si è guadagnata il nome ”Luna Fragola” per il fatto che si verifica nel miglior periodo dell’anno per la maturazione di questo frutto rosso, nonostante altri nomi alternativi siano Luna di Miele, per la consuetudine di sposarsi a giugno o Luna della Rosa o Luna del Sidro.

Apparirà comunque di colore rosso o rosa nelle fasi in cui sorge a causa dell'effetto della rifrazione atmosferica.

Il 30 novembre 2020, infine, si verificherà un’altra eclissi penombrale di Luna, che non sarà però visibile dall’Italia.

Da sempre la Luna è stata fonte di suggestione e ammirazione, e allora perché non aspettare il calare del sole e il sorgere della luna su una spiaggia per rendere la "Luna Fragola" ancora più romantica.