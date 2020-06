Monopattini elettrici, tra i più venduti anche i modelli Xiaomi

TERMOLI. Xiaomi conquista le strade italiane con il suo primo monopattino elettrico. Il gigante della telefonia, oggi tra i produttori più noti di smartphone, notebook, dispositivi indossabili e droni, ha messo la sua tecnologia al servizio della mobilità sostenibile, realizzando un prodotto all'avanguardia e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo.



Si tratta del modello M365 PRO, un dispositivo leggero ma dal motore potente, che permette un'esperienza di guida stabile e sicura.

Per comprendere le ragioni che fanno di questo monopattino uno tra i più amati dai driver, si può dare un'occhiata ai tanti feedback che gli utenti hanno lasciato in rete: pareri di chi ha già avuto modo di salire a bordo dell'M365 PRO e valutarne tutti i principali aspetti.

In aggiunta, vi segnaliamo anche la recensione di Monopattinoelettrico.online, che ne illustra le caratteristiche con occhio più esperto, evidenziandone pregi, vantaggi e peculiarità.

M365 PRO: caratteristiche tecniche



Secondo gli specialisti di Monopattinoelettrico.online, uno dei punti di forza più evidenti di M365 PRO di Xiaomi è la batteria al litio, la quale, con un solo ciclo di carica, garantisce al dispositivo la copertura di distanze anche molto importanti.

Si parla, in particolare, di 40 km percorribili con una sola ricarica, che possono raggiungere i 45 km, nel caso in cui si acceda alla modalità eco. Questi dati fanno dell'autonomia di cui dispone il monopattino una tra le migliori attualmente disponibili sul mercato, rendendo M365 PRO un modello top di gamma.

Per quanto riguarda l'andatura, M365 PRO di Xiaomi consente di impostare ben tre livelli di velocità, da modulare tramite un display situato al centro del manubrio. C'è la modalità normale, che permette di viaggiare su strada a 20 Km/h mantenendo un'andatura media, e c'è la velocità massima, che dà la possibilità di sfrecciare, laddove sia consentito, fino a raggiungere i 25 Km/h.

Tra le opzioni c'è anche la modalità economica, che consente di risparmiare sui consumi, con un andamento massimo di 15 Km/h, ed è particolarmente adatta su aree trafficate o dove non sia possibile procedere in maniera più spedita.

Considerate tutte le caratteristiche tecniche, è importante precisare che Xiaomi rivolge il suo M365 PRO a un'utenza esclusivamente adulta. La conferma arriva dal motore da 500 watt, tra i più potenti sul mercato, e dai dati sul peso massimo, che ammettono il trasporto di individui fino a un massimo di 100 kg.

Naturalmente, si tratta di caratteristiche che rendono il monopattino di Xiaomi adatto sia a un uso per svago, sia a una mobilità più impegnativa, come quella che permette di coprire il percorso da casa a lavoro o di effettuare commissioni in città.

Il monopattino pratico, leggero e richiudibile

Per queste ragioni, il modello di monopattino progettato da Xiaomi dà il meglio di sé soprattutto in città: in luoghi dove la puntualità è d'obbligo, o dove non sia semplice trovare parcheggio, poter usufruire di un dispositivo dal motore da 500 watt, all'occorrenza facilmente richiudibile in una sacca, è un beneficio a cui nessuno può rinunciare.

M365 PRO, in aggiunta, racchiude tutta la sua efficienza in soli 14,2 kg di peso, una caratteristica che lo rende facilmente trasportabile sia sui mezzi pubblici sia in un'automobile. M365 PRO è infatti un modello di monopattino che ben si presta a sostenere i percorsi urbani, dove può sostituire i mezzi tradizionali in maniera più che efficiente.

Il progetto di M365 PRO è pensato per assicurare a tutti i driver una guida comoda e sicura. L'altezza del manubrio, ad esempio, può raggiungere anche i 99 cm, consentendone l'utilizzo stabile anche a persone molto alte; l'impugnatura, inoltre, è morbida e confortevole e garantisce una presa sicura anche in presenza di eccessiva umidità.

Per quanto riguarda la guida in assenza di luce, infine, M365 PRO, grazie all'illuminazione offerta dai fari a led, che si attivano tramite un tasto che si trova in prossimità del display, permette una percorrenza sempre sicura.