Prenota e paga il viaggio notturno per Bologna, va al terminal ma l'autobus non si presenta Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Chiude la valigia e si reca al Terminal bus di Termoli, forte del biglietto prenotato con una compagnia di trasporti nazionale, ma scopre a sue spese che nonostante l’abbia pagato, nelle tratte di andata e ritorno, il pullman non arriva a Termoli, mancherebbe da una decina di giorni.

«Sono andato alla fermata venti minuti prima – ci riferisce Luigi Del Vecchio – ma l’autobus non si è presentato, la partenza era fissata alle 20.50, ho atteso fino alle 21.40, non ricevendo alcuna comunicazione. Anche il titolare del bar alla fermata mi ha detto che prendono prenotazioni ma poi non vengono. E’ oltre un anno che viaggio con loro e sono stati sempre puntuali. Io dovevo recarmi a Bologna, per raggiungere la mia compagna. Ho provato a chiamare il numero di rete fissa indicato, con prefisso 02, ma ha risposto un messaggio automatico».