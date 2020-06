CAMPOMARINO. L'ambiente in cui ci troviamo e che stiamo usufruendo merita rispetto e occorre adottare tutte le precauzioni e le buone pratiche necessarie per la tutela dell'ecosistema. E’ in quest'ottica che le associazioni Ambiente Basso Molise e AISA unite, hanno voluto effettuare un pulizia straordinaria della spiaggia e della pineta. Grazie allo straordinario contributo di Colella Maurizio che giornalmente si è dedicato alla pulizia della pineta e delle due associazioni che hanno pulito la spiaggia che va dal lido Mare Chiaro alla zona Vallone, sono stati rimossi tutti i rifiuti.



Proteggere la natura e gli animali, battersi per la qualità dell'aria e delle acque, tutelare il mare e i suoi abitanti deve essere una cosa prioritaria per chi frequenta la costa, l’uomo non è il padrone, ma il custode di una ricchezza che dobbiamo consegnare a chi verrà dopo di noi. La nostra costa sta subendo una grande perdita di biodiversità e questa perdita deve essere compensata con azioni che tendono alla salvaguardia e alla tutela del territorio.

Alla giornata di pulizia, ha partecipato l’assessore all’ambiente del comune di Campomarino Antonio Saburro sempre pronto e disponibile a mettersi a disposizione delle associazioni per tutte le azioni inerenti la salvaguardia dell’ambiente. Il comune di Campomarino ha concesso il patrocinio.

Si ricorda, per chi volesse dare il proprio contributo per la difesa e la tutela della biodiversità, che le manifestazioni “Clean Saturday - Campomarino merita” si svolgono l’ultimo sabato di ogni mese.

li 06 giugno 2020