MONTENERO DI BISACCIA. E’ stato installato questa mattina a Montenero di Bisaccia il defibrillatore di pubblica utilità donato dall’Associazione Lory a Colori, gruppo di volontari da anni impegnati nel sostegno ai malati oncologici e alle loro famiglie. Il defibrillatore è frutto delle donazioni raccolte attraverso uno spettacolo teatrale di beneficenza: “Olio di mandorle amare” organizzato lo scorso anno nel paese basso molisano.

Il dispositivo è stato collocato in Piazza della Libertà, in prossimità della farmacia Magnacca. Il luogo è facilmente raggiungibile e identificabile, elementi indispensabili per reperire il dispositivo in un momento di necessità ed emergenza.

“Il defibrillatore era disponibile da mesi, abbiamo atteso la formazione di persone del posto per procedere all’installazione. La formazione, di circa 30 volontari, è stata completata lo scorso mese di febbraio. Purtroppo, in fase di definizione della manifestazione inaugurale è scoppiata questa pandemia che ha condizionato e sta tutt’ora condizionando le nostre vite. Ma la vita, e noi di Lory a Colori lo sappiamo bene, va avanti e oggi siamo qui, più determinati che mai a riprendere le nostre attività di sostegno e di vicinanza alle comunità nelle quali operiamo”, ha dichiarato il responsabile della sede territoriale di Montenero dell’Associazione Lory a Colori Marcello Di Stefano.

La Presidente dell’associazione, presente questa mattina a Montenero al momento del dono Monica Marinari, insieme ai volontari della sede locale hanno ringraziato la farmacia Magnacca che ha concesso gli spazi per l’installazione, il Sindaco di Montenero Avv. Nicola Travaglini, il parroco don Stefano Rossi, tutti intervenuti al momento inaugurale.

Importante è stata la partecipazione al corso di formazione, di alcune maestre della scuola primaria e dell’infanzia che, in virtù della stretta vicinanza tra gli istituti scolastici e il dispositivo, hanno ritenuto opportuno partecipare al corso di formazione sull’utilizzo del defibrillatore.

Durante la mattinata, sono stati presentati alla comunità montenerese, i kit di igiene e protezione composti da mascherine chirurgiche e ffp2, guanti in lattice e di cotone, gel igienizzante e materiale informativo donati dall'associazione, destinati ai pazienti che devono recarsi in ospedale per sottoporsi a terapie oncologiche. Abbiamo creato i kit utilizzando i fondi destinati al concorso artistico per le scuole "NIENTE SCUSE PER LA SALUTE", purtroppo annullato a causa dell’emergenza.