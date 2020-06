Ultimo giorno di scuola alla Schweitzer: saluto a distanza per 95 alunni delle quinte

TERMOLI. All’Istituto Comprensivo Schweitzer- scuola primaria- ieri alle ore 12.30 si è vissuto il momento dell’uscitanell’ultimo giorno di scuola delle classi quinte. In collegamento telematico i 95 alunni delle classi quinta A, B, C, D, E hanno partecipato al consueto “rito” della chiusura dell’anno. Alcune maestre e la dirigente scolastica, prof.ssa Marina Crema, riunitesi in sede, pur rispettando il protocollo di sicurezza, hanno voluto regalare questo momento importante e simbolico,riprendendo la discesa delle scale, il suono della campanella, il discorso della dirigente e la chiamata delle classi.

“Malgrado il Covid abbiamo continuato il nostro lavoro e il nostro impegno, vivendo nella consapevolezza di quanto la scuola in presenza sia importante. Malgrado la lontananza, vi abbiamo sempre tenuto con noi, con la didattica a distanza, con i messaggi, con le chiamate vocali.

Malgrado tutto, miei cari ragazzi, siete arrivati al momento conclusivo del vostro percorso nella scuola primaria. Ora molti di voi ci lasceranno, altri, invece,rimarranno nel nostro istituto comprensivo, ma tutti avrete sempre un posto nella nostra memoria e nei nostri cuori. Vi chiedo di non dimenticare mai quello che le maestre vi hanno insegnato e nemmeno i momenti difficili appena trascorsi, imparando a conoscere le nostre paure e ad apprezzare gli sguardi dal vivo e gli abbracci.

Ognuno di voi seguirà la sua strada, ma sono certa che nello scrivere le vostre biografie , la scuola primaria abbia giocato un ruolo davvero decisivo e insostituibile. Questo momento è tutto per voi, auguri per il vostro viaggio nella vita”- queste le parole della dirigente prima di far uscire virtualmente i ragazzi dalla scuola. A conclusione, le insegnanti hanno lanciato gruppi di palloncini colorati nel cielo, ognuno con la classe di riferimento, a significare il volo nel futuro degli alunni ed il passaggio ad una nuova fase della loro crescita.