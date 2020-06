LARINO. In un ipotetico secondo tempo della partita giocata al primo sabato di giugno sul centro Covid di Larino la gente sposa il progetto, quasi gremendo il parcheggio del Vietri, visto il distanziamento obbligatorio e il divieto di fare assembramenti.

Megafoni, cartelli, mascherine. Il Vietri alle spalle e una passerella, non di politici, ma di interventi, animati dai rappresentanti dei vari comitati, tutti quelli che assieme al Forum riconoscono nella sanità pubblica l’unica cartina di tornasole valida e proponibile per garantire il diritto alla salute. Nell’uditorio, oltre alla cittadinanza varia, esponenti di società civile e politici, dai parlamentari ai sindaci, passando per i consiglieri regionali. Dalle 18 il raduno per garantire ai pazienti non Covid di tutta la regione le cure, non garantite in emergenza, data la scelta di strutture miste,in sicurezza, con percorsi realmente separati.

Per dotare la sanità regionale di un rinforzo effettivo fornito dal finanziamento del Governo, aggiuntivo perché finalizzato allo scopo di prevenire eventuali riprese del contagio e analoghi fenomeni futuri.

Per ribadire l’entità regionale del Molise, in linea con la Rete Nazionale di Ospedali Covid decisa dal Governo, (almeno un Ospedale per Regione) nel caso Molisano in un sito già dotato di Camera iperbarica e con prospettive di ricerca e sviluppi futuri.