Treno arriva in stazione dopo un lungo stop per un guasto, passeggeri assistiti

TERMOLI. Trambusto in centro dopo la mezzanotte, con l’arrivo di un convoglio ferroviario.

Pare che il treno avesse 300 minuti di ritardo, a causa di un guasto, e c’era anche un disabile a cui prestare assistenza. Sono intervenute le forze dell’ordine, il Sae 112 per la Protezione civile e i Vigili del fuoco-

Il disabile è stato poi accompagnato nel vicino Hotel Corona, sua destinazione.

La Protezione civile ha dato assistenza ai passeggeri.

Il treno è stato fermo in un punto dove non era possibile far scendere i viaggiatori e Termoli è stata la prima stazione utile.