Il Molise non è più isola felice, dal mercato della droga alle infiltrazioni malavitose

TERMOLI. Il Molise non è più da tempo un’isola felice.

Possiamo parafrasare di continuo il nome di una delle inchieste simbolo degli ultimi anni portata avanti sulla costa, molisana e non solo, quella in chi veniva conclamata la presenza di infiltrazioni malavitose con cellule n’dranghetiste nel territorio.

Scopo principe, mettere le mani sullo spaccio di sostanze stupefacenti, sempre più l’affare sporco redditizio per eccellenza.

Da lì in poi sono state condotte altre importanti attività investigative e le varie Procure assieme alle forze dell’ordine hanno messo a punto una strategia di tolleranza zero, lotta senza quartiere al fenomeno dilagante del narcotraffico.

Non a caso, in questa feroce battaglia contro il mercato della morte, anche la stampa è stata chiamata per due occasioni a confrontarsi col Procuratore capo di Campobasso, Nicola D’Angelo.

Tutti insieme, anche altre istituzioni, a siglare un patto d’acciaio per sconfiggere spacciatori e omertà nella nostra società moderna molisana.

Termolionline non ha mai derogato al ruolo di testata schierata contro la criminalità, da tempo eravamo al lavoro per raccontare dal vivo, con vera testimonianza, una storia vissuta di chi ha saputo uscire dal tunnel della droga, come la straordinaria intervista che in esclusiva potrete ascoltare e vedere domattina sul nostro sito, a una ragazza, Martina, capace di sottrarsi alla tossicodipendenza.

I numeri di sequestri, arresti e denunce, ma anche di condanne, negli ultimi 20 anni, sono stati considerevoli in Molise, possiamo associarci il ricordo di tonnellate di marijuana recuperate in mare, blitz anche nella Termoli bene, infiltrazioni da più regioni.

Insomma, altro che bengodi, da qui la necessaria fermezza con cui vanno contrastate le piramidi criminali che assaltano i nostri confini.

Sempre più spesso le inchieste antimafia e antidroga si alternano come cabina di regia o dai centri del Molise o da capoluoghi di altre province, ma il mercato di riferimento resta la nostra regione.

Ci sono 4 buoni motivi per assestare un colpo duro allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo è il dilagare di un fenomeno che rovina ragazzi e anche adulti.

Il secondo è il rischio di drammi e disgregazione a cui vanno incontro le famiglie degli assuntori di droga.

C’è l’inevitabile riverbero di micro-criminalità dovuto ai reati commessi da chi deve approvvigionarsi di denaro e di dosi, quindi, infine, e forse l’allarme più grave, i possibili interessi della criminalità organizzata di accaparrarsi piazze di spaccio importanti come possono essere Campobasso e la costa, per limitarci al territorio provinciale.

Gli assuntori di sostanze stupefacenti sono aumentati in modo esponenziale e con loro tutte le conseguenze che in alcune circostanze riducono tante famiglie sul lastrico. Ma con il diffondersi del fenomeno droga, assuntori e spacciatori, aumenta anche la penetrazione delle mafie in regione che sono interessate al guadagno facile e uno dei modi più semplici è proprio lo spaccio di droga.

Persino nei mesi di lockdown c’era chi riforniva di stupefacenti i propri clienti, per non parlare delle spedizioni via corriere, come se fosse un prodotto qualsiasi da acquistare nell’e-commerce.

L’auspicio è che dall’intervista di Martina si possa diffondere quel grado di consapevolezza utile a frenare gli istinti che portano, in varie sfaccettature emozionali, a rifugiarsi negli stupefacenti.